Russini: "Non è mai facile restare fermo. Ma la fiducia del Desenzano mi ha ridato entusiasmo"

Pesca tra gli svincolati il Desenzano, che si rinforza nel reparto avanzato con l'innesto dello svincolato Simone Russini, del quale avevamo già parlato ieri e che è stato annunciato dal club poche ore fa.

Fresco di firma, il neo arrivato - reduce dall'avventura contro il Padova in Serie B - ha parlato ai canali ufficiali della sua nuova società, con la quale è pronto all'esordio: “Sono arrivato da una settimana e ho trovato subito un bellissimo gruppo, che mi ha accolto molto bene. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità: non è mai semplice restare fermo, soprattutto dopo un anno particolare come quello che ho vissuto. La fiducia del club, di Brighenti e di Tosoni mi ha restituito grande entusiasmo”.

E ha aggiunto: “Nasco come ala sinistra e principalmente sono un esterno d’attacco, ma sono a disposizione del mister pronto a giocare dove ci sarà bisogno. Desenzano la conoscevo già perché ero stato qui da turista quando giocavo a Padova, anche se non ho ancora avuto modo di viverla e conoscerla davvero. Adesso che ho firmato avrò sicuramente l’occasione di farlo meglio”.