Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu

Il futuro di André Zambo Anguissa potrebbe essere lontano dal Napoli. In scadenza nell'estate del 2027, è possibile che possa lasciare gli azzurri già a gennaio per non perderlo a zero. Le parole del ds Giovanni Manna sono state chiare. "Ho parlato con Anguissa e i suoi agenti a fine agosto. Lo dico da un anno: se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene. Altrimenti Frank ha dato tanto a questo club e il club ha dato tanto a lui. Non ci saranno problemi, nel caso, a separarsi a fine anno. Anguissa ha assolutamente il focus sulla stagione e sul progetto". Ma potrà andare davvero all'Inter, vociferata in questi giorni per l'africano?

Proviamo a capirlo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

L'Inter dei parametri zero

Anguissa ma non solo, nel mirino ci sono anche Meret (sempre al Napoli) e Kovacic del Manchester City. E non è una novità. Quella dei parametri zero è una strategia che ha già prodotto risultati importanti durante l’esperienza di Marotta all’Inter. Dal suo arrivo nel dicembre 2018 sono stati undici i giocatori ingaggiati senza costi di cartellino: alcuni si sono rivelati operazioni particolarmente fortunate, come Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e Zielinski, mentre altri hanno avuto un impatto inferiore alle aspettative. Nell'elenco delle operazioni economicamente più redditizie figura invece Onana, ceduto a peso d'oro al Manchester United dopo appena una stagione in Serie A.