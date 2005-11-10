Cremonese, Licina s'infortuna contro la Juventus. Esce dal campo con la mano fasciata

TMW
Cremonese, Licina s'infortuna contro la Juventus. Esce dal campo con la mano fasciataTMW
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
ieri alle 13:24Serie B
autore Luca Bargellini
02.10.2026 13:24Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Problemi per Adin Licina, talentuoso attaccante tedesco della Cremonese ma di proprietà della Juventus.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore classe 2007 avrebbe, infatti, rimediato un problema alla mano durante l'amichevole in corso di svolgimento fra i grigiorossi e la stessa Vecchia Signora.
L'ex Bayern Monaco è stato, così, costretto a lasciare il campo, con la mano fasciata in direzione JMedical
Fonte: Camillo Demichelis
Altre notizie Serie B
Oggi
20:40 Serie B
Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
18:05 Serie BUfficiale
UfficialeDopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
17:56 Serie B
Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
17:35 Serie BTMW
TMWSampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
14:49 Serie B
Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Ieri