Arriva un rinforzo offensivo per il Desenzano: Russini ha firmato un contratto fino a giugno

Lo avevamo anticipato ieri, e ora arriva l'ufficialità del tutto: Simone Russini è un nuovo calciatore del Desenzano, dove arriva da svincolato dopo l'addio con il Padova. Ha firmato un contratto intanto fino a giugno.

Di seguito, la nota del club:

"Il Desenzano F.C. è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Simone Russini. L’esterno offensivo, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Padova, ha firmato un contratto di una stagione fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia numero 96.

Nato a Napoli il 20 marzo 1996, Russini è un esterno offensivo capace di agire su entrambe le corsie d’attacco. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, ha iniziato la propria carriera tra i professionisti con la Paganese, prima delle esperienze con Lumezzane, Alessandria e Siracusa.

Tra il 2019 e il 2021 ha vestito la maglia del Cesena, dove ha trovato continuità mettendosi in evidenza nel campionato di Serie C. Successivamente passa al Catania, realizzando cinque reti in 19 presenze nella stagione 2021/2022, prima di approdare nell’estate del 2022 al Padova. Lì ha passato ben quattro stagioni, nelle quali ha colleziona 67 presenze, 8 gol e 6 assist e la promozione in Serie B. Nel suo palmares anche la vittoria di una Coppa Italia Serie C con l’Alessandria nella stagione 2017/2018.

Il Desenzano F.C. dà il benvenuto a Simone e gli augura le migliori soddisfazioni con i nostri colori".