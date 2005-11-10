Le probabili formazioni di Francia-Italia: Kean non al meglio, pronti ancora i fratelli Esposito

Tutto pronto a Parigi per la sfida odierna fra Francia e Italia che si giocherà allo Stade de France. Una partita importante per la classifica di Nations League, ma dal punto di vista azzurro anche per dare continuità a quanto di buono visto contro la Turchia a Bursa.

Come arriva la Francia

Zidane deve ancora fare a meno della sua stella Mbappé e, per il ruolo di centravanti nel suo 4-3-3, dovrebbe optare per Dembélé con ai lati Olise e Doué. In mezzo al campo conferma per il comasco Da Cunha, in un trio completato da altri due "italiani" ovvero Koné e Rabiot. Maignan agirà tra i pali, protetto da una difesa composta da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffert.

Probabile formazione Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Commissario tecnico: Zinedine Zidane

Come arriva l'Italia

Mancini continua con le sue rotazioni, proponendo qualche cambio rispetto alla Turchia. Nella difesa che si schiererà davanti a Donnarumma riecco Calafiori sulla sinistra, con Kayode dall'altra parte e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini e Scalvini. A centrocampo Frattesi insidia Barella che potrebbe comunque tornare dopo aver saltato la Turchia, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia dovrebbe prendersela ancora Fagioli. In avanti conferma per Pio Esposito viste anche le non perfette condizioni di Moise Kean e per suo fratello Sebastiano, in un tridente in cui l'altra maglia se la contendono Maldini e Vergara.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, Pio Esposito, S. Esposito. Commissario tecnico: Roberto Mancini.