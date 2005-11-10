Che fine ha fatto il "vero" Cambiaso? Solo 31 minuti in campo nell'avvio della Juve

La Juventus ha affrontato quasi tutto l’avvio di campionato senza poter utilizzare Andrea Cambiaso. Il laterale, finito per ora anche fuori dal giro azzurro, aveva concluso la scorsa stagione con tre gol in Serie A. La nuova annata si è invece fermata per ora a due presenze da trentuno minuti complessivi: l’infortunio alla caviglia rimediato con il Parma ha interrotto subito la ricerca di continuità.

Rientro ancora rinviato

Cambiaso era entrato nella seconda parte della gara con il Parma, poi una distorsione l'ha costretto a uscire dal campo. Da allora il recupero non ha ancora consentito un ritorno alle gare: il laterale ha saltato anche l’esordio in Europa League e il successivo impegno con l’Atalanta. La lunga sosta offre tempo per smaltire i fastidi senza forzare i carichi. Per Luciano Spalletti, in teoria, la sua assenza comporta la rinuncia a un giocatore utilizzabile su entrambe le fasce. Di fatto, però, il "vero" Cambiaso s'è perso da tempo e la Juventus si chiede che fine abbia fatto.

Come ha iniziato Cambiaso con la Juventus in Serie A

Presenze: 2

Minuti: 31

Gol: 0

Assist: 0