È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati

"E' sempre calciomercato, anche se calciomercato degli svincolati, perché a causa di alcuni infortuni, anche gravi, come capitati a Grabara della Juventus e ad Holm del Bologna, ci sono stati dei tesseramenti come Neto o come Darmian che sta per firmare in questi giorni il contratto con il Bologna". Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Questa è l'occasione per parlare di un mondo, quello degli svincolati, dove ci sono tanti giocatori, tra l'altro ancora molto giovani, che si trovano oggi senza contratto. Oltre a Cervi, a Castrovilli, c'è ancora Cistana, c'è Romagna che ha 29 anni. Oggi trovarsi a fine contratto rispetto a tanti anni fa può essere un boomerang. Puoi avere più tempo per valutare delle soluzioni, ma le squadre sono talmente piene di giocatori e hanno talmente tanta difficoltà a vendere che non riescono, anche per motivi di lista, a inserirne altri anche se a zero. E questa è l'occasione anche per guardare un po' quello che propone oggi la lista del mercato degli svincolati, giocatori che sono pronti per firmare se dovessero esserci degli infortuni, se dovessero esserci delle esigenze di squadre che hanno bisogno di giocatori in determinati reparti. Ci sono giocatori di esperienza internazionale come Jadon Sancho, che è vero che qualche problema caratteriale lo ha evidenziato, ma di anni ne ha addirittura 26. Zinchenko, che al netto degli infortuni ha 29 anni. Rafael Guerreiro, che ne ha 32, che è stato in questi anni al Bayern Monaco, un giocatore prezioso anche dal punto di vista tattico, perché poteva giocare esterno sinistro, poteva giocare trequartista.

Ci sono poi campioni un po' in fase di declino, come Benzema o come Carvajal. Giocatori icone, come Mauro Icardi, che di anni ne ha 33 e di gol ne ha sempre segnati in tutte le squadre dove è andato. Icardi è stato vicino alla Lazio, che comunque ha trattato con i suoi agenti. Il gol non ha età nemmeno per Martial, che di anni ne ha soltanto 30 e che ancora oggi non riesce a trovare una soluzione dal punto di vista contrattuale. Sterling, che di anni ne ha 31 e che è stato più volte vicino a squadre italiane. E poi ci sono tante vecchie conoscenze del nostro calcio, tanti giocatori che sono passati da noi, lasciando tracce più o meno importanti. Da Paul Pogba, che poi ha avuto negli ultimi anni comunque delle problematiche fisiche. A Bakker, che di anni ne ha 26 e che nell'Atalanta non è mai riuscito a dimostrare il suo valore. A Renato Sanches, che ve lo ricorderete, un po' meteora, con la maglia della Roma. Ex Paris Saint-Germain, che di anni ne ha 29. Pol Lirola, anche lui di 29 anni, esterno, che ha sempre fatto il suo quando ha giocato anche in Italia con il Sassuolo e con la Fiorentina. Si è parlato anche di Hysaj, altro giocatore in scadenza dopo gli anni di Napoli e Lazio. C'è Tameze, ex Torino, ex Verona. Onana, che è stato al Genoa, che ha 26 anni, in questo momento si trova senza squadra. Masina, lo ricorderete, con la maglia del Torino. Mattias Vecino, ex Lazio, ex Inter, era andato a giocare in Spagna, anche lì qualche problema fisico ma è un giocatore che è sempre stato decisivo sia dal punto di vista tattico che per i suoi gol segnati da palla inattiva. Insomma, tanto opportunità ancora per chi dovesse aver bisogno, sia dal punto di vista degli infortuni, sia dal punto di vista delle esigenze tecnico-tattiche. Un mercato parallelo, ma un mercato forse mai così ricco, pieno di opportunità, come adesso stanno sfruttando a causa degli infortuni la Juventus con Neto e il Bologna con Darmian".

Ascolta la puntata integrale di “Caffè Di Marzio”, il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!