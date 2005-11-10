Roma, per Cristante la situazione si fa seria: a rischio anche il Real Madrid
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
ieri alle 15:22Serie A
autore Luca Bargellini
02.10.2026 15:22Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Si sta rivelando più seria del previsto la situazione di Bryan Cristante.
Com'era già emerso nelle ultime ore il centrocampista della Roma è ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio, tanto che la sua presenza nella gara contro il Como in programma alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali era già impossibile.
Ma c'è di più. Secondo quanto riportato da SkySport il problema all'articolazione sembra essere più serio delle attese e adesso anche la gara di Champions League contro il Real Madrid è da considerarsi a forte rischio.
Il centrocampista farà un tentativo per per esserci, ma non è detto che vada a buon fine.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
22:16 Serie A
Nzola torna in gol: "Perché ho accettato il Cagliari. Mi sento bene, qui gruppo forte"
22:05 Serie ATMW
TMWPjanic a 360° al Festival di Trento: "Roma, Juve, Alajbegovic e le mie punizioni"
22:00 Serie A
Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
21:55 Serie ATMW
TMWPellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
21:50 Serie ATMW
TMWAl Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"