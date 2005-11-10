Vicenza, Costa ci crede: "La squadra c'è e io vedo il bicchiere mezzo pieno"

Filippo Costa, difensore e capitano del Vicenza, complice la sosta per gli impegni delle Nazionali, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto. Ecco uno stralcio delle parole dell'ex SPAL:

“La Serie B è un campionato difficile ma che ce la possiamo giocare con tutti. C’è tanto da migliorare e questo mi fa ben sperare, l’unica partita in cui abbiamo steccato davvero è stata con l’Avellino ma ci sono ampi margini di crescita. E poi potremo toglierci delle soddisfazioni. In queste partite abbiamo pagato tutto quello che abbiamo sbagliato, però la fortuna non ti cade mai dal cielo, devi andare a prenderla con il lavoro. Si è pagato un po’ di errori, ci sono cose da limare. Adesso pensi: ho lasciato due punti a Chiavari o con la Juve Stabia, ma poi magari fai una vittoria fuori casa che non ti aspetti e te li riprendi. 10 gol subiti solo tanti, se analizzo come li abbiamo presi…

Tre ad Avellino, partita da dimenticare. E poi alcuni su palla inattiva o errore del singolo. Con il Catanzaro un eurogol e sul secondo a Verona potevamo fare meglio, ma anche Mosquera si è inventato un gran gol. Sono cose su cui puoi migliorare, la squadra c’è e io vedo il bicchiere mezzo pieno: non c’è da buttare quello che abbiamo fatto finora”