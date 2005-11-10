Zhegrova: "Sono rimasto perché amo la Juventus. Meglio dell'Inter? Sempre"

Edon Zhegrova, esterno offensivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo lo 0-0 del Kosovo contro Israele: "Sono davvero felice di essere qui, è un grande club e non posso che essere contento di compagni, società, mister e tutta la squadra. Per me è un privilegio farne parte, darò il meglio di me stesso ogni volta che scenderò in campo".

Perché è rimasto?

"Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose".

Però è fuori dalla lista per l'Europa League.

"Una scelta di Spalletti, farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Abbiamo una grande squadra, giochiamo per vincere. Meglio dell'Inter? Non voglio parlare di questo, ma la Juventus è sempre meglio".