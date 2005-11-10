De Ketelaere gioca, adesso l’Atalanta aspetta i suoi gol

Lo spazio non manca a Charles De Ketelaere, presente in tutte le prime cinque giornate dell’Atalanta e titolare in quattro occasioni. A mancare sono soprattutto i gol, dopo i tre della scorsa stagione. L'impressione è che pesi il cambiamento di posizione nella squadra affidata a Maurizio Sarri.

Da attaccante ad ala: il ruolo che De Ketelaere prova a imparare

È stato lo stesso giocatore a spiegare la questione durante la sosta, visto che in Belgio gioca da centravanti: si sente un attaccante, ma nel 4-3-3 dell’Atalanta viene utilizzato largo, anche perché al centro ci sono Scamacca e Krstovic. Nessuna polemica, ma lì al centro CDK si sente più efficace: la nuova collocazione, nel contesto di una rivoluzione sarriana non andata ancora a segno, richiede tempi di adattamento più lunghi del previsto. E la stessa squadra, ferma a sei punti dopo cinque giornate, ne è la fotografia.

Come ha iniziato De Ketelaere con l’Atalanta in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 355

Gol: 0

Assist: 1