Barigelli: "Juventus solo da Champions, il Napoli farà più fatica, ADL tiene all'Europa"

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW direttamente dal Festival di Trento: "Per lo Scudetto direi che la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore e una rosa di livello. L'Inter è la squadra da battere, mi auguro che sia un campionato divertente e che restituisca al pubblico la voglia di vedere il calcio. Credo che questo sia il vero obiettivo".

Rispetto agli altri anni, il Napoli può fare più fatica?

"Credo di sì. Ha una rosa in là con gli anni, qualche giocatore in scadenza che può aver voglia di avventura molto più remunerate. È normale possa essere una stagione di passaggio, ma la rosa resta di livello e c'è un allenatore di esperienza che credo metta la Champions in cima alle sue priorità. Gli ottavi sarebbero un traguardo a cui De Laurentiis tiene molto".

La Juventus è solo da Champions League?

"Al momento sì. Ha grandissime difficoltà ed è un problema perché i bianconeri sono da sempre un patrimonio del calcio italiano. Con Carnevali ha trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione, non credo possa competere per lo Scudetto quest'anno, ma il prossimo sì".

Che idea si è fatto di quello che è successo alla Fiorentina?

"Paratici ha fatto la scelta giusta, sono venuti fuori dettagli riguardo l'atteggiamento di Grosso che la rendevano obbligata. Ha optato per una soluzione semplice per salvare la stagione. Il lavoro del ds è stato buono sul mercato, va dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come lui, glielo devi, noi siamo abituati a un'urgenza del risultato che fa prendere scelte frettolose. So che Firenze è una piazza esigente, però...".