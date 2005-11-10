Mantova, Piccoli: "Non voglio andare in Serie A a fare la comparsa"

Il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, frena sui sogni di Serie A nonostante l'ottimo avvio di stagione dei biancorossi. Come riporta il quotidiano La Voce di Mantova, a margine della presentazione della partnership con Banco Bpm il numero uno virgiliano ha spiegato: "Io dico che l'obiettivo principale resta la salvezza. Questo dev'essere il punto di partenza. Poi è chiaro che, se siamo bravi a raggiungerla in anticipo, proveremo a fare ulteriori step. Ma voglio tenere i piedi per terra".

La fiducia nella società e nel mercato

Piccoli si dice sereno sul lavoro della dirigenza: "È il primo anno che mi sento pienamente tranquillo quando mi devo assentare per qualche giorno, com'è capitato di recente per ragioni di lavoro. Ho una fiducia totale in Fabio (Brutti, ndr) e in tutti. Sono fiducioso. Ma lo ero fin da quest'estate perché percepivo un clima diverso. Un po' come nel 2023, ma con maggior consapevolezza. Sono proprio contento di quello che stiamo costruendo. Per esempio dei rapporti con le altre società: a Mantova non si era mai lavorato abbastanza su questo aspetto, che io ritengo fondamentale. Anche qui dico bravo a Brutti. Vogliamo parlare poi del mercato? Abbiamo un sacco di giocatori nostri, e di prospettiva. Se le cose vanno bene, ci siamo messi nelle condizioni di autofinanziarci ogni anno. E sarebbe un grandissimo risultato".

L'elogio a Modesto

Attestato di stima anche per l'allenatore. Piccoli lo definisce "Un fenomeno" e aggiunge: "Guardate solo, da quando è arrivato, quanto s'è alzato il livello dei calciatori che già c'erano. A parte questo, mi piace che sia attento agli interessi della società; che abbia sposato a 360 gradi il nostro progetto e il ruolo che gli abbiamo dato. Sente che ha una responsabilità importante".

Serie A, "non mi spaventa nulla" ma servono investimenti

Sul possibile salto di categoria il presidente è netto: "Non mi spaventa nulla. Ma non voglio andare in A a fare la comparsa. Servirebbero investimenti all'altezza, e non parlo soltanto a livello di squadra. È un discorso che dovrebbe coinvolgere anche le istituzioni, le strutture… Per questo dico: andiamo con i piedi di piombo. Posso comunque dire che ho già incontrato il sindaco Murari e ho trovato una persona appassionata e 'sul pezzo'".