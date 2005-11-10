Amorim ci prova, ma le occasioni non tornano: Loftus-Cheek non fuga i dubbi Milan

Amorim ci prova, ma le occasioni non tornano: Loftus-Cheek non fuga i dubbi MilanTMW
Ivan Cardia
Ruben Loftus-Cheek non è mai tornato quello visto nel primo anno al Milan. Il centrocampista inglese, acquistato dal Chelsea nel 2023, ha rivisto con l'arrivo di Ruben Amorim delle opportunità concrete: cinque presenze, di cui tre da titolare. Occasioni che finora non ha sfruttato.
Amorim lo utilizza, Loftus-Cheek deve incidere di più
Il tecnico portoghese ne ha apprezzato le caratteristiche, a partire dal fisico imponente, sulla trrequarti, con Rabiot accanto a Modric in mezzo al campo. Nel bilancio finisce però anche l’errore nella marcatura di Gatti, decisivo per il pareggio della Juventus nel recupero. Un episodio pesante, al quale non è ancora seguito qualcosa di altrettanto significativo in fase realizzativa. Per consolidare il posto serve qualcosa in più del solo phyisique du role.
Come ha iniziato Loftus-Cheek con il Milan in Serie A
Presenze: 5
Minuti: 211
Gol: 0
Assist: 0