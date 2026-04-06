Serie B, si è aperta la 33ª giornata: successi importanti in testa per Frosinone e Palermo

Squilli importanti in vetta alla classifica nella domenica che ha aperto la 33ª giornata di Serie B. Nel pomeriggio il Frosinone ha superato 2-0 il Padova grazie alle reti di Raimondo al 25’ e Gelli al 29’, consolidando la propria posizione in classifica e confermando un momento di grande solidità.

In serata vittoria pesante anche per il Palermo, che ha battuto 2-0 l’Avellino al Barbera: decisivi Palumbo in avvio e Ranocchia nel finale, in una gara controllata per larghi tratti dai rosanero. Gli altri incontri della giornata hanno visto protagonisti diversi scontri diretti e sfide cruciali per salvezza e playoff, con un programma ancora ricco di partite nella giornata di lunedì. In classifica resta apertissima la lotta al vertice: il Frosinone guida a 68 punti, tallonato dal Venezia e dal Monza, mentre il Palermo sale a quota 64 e continua a inseguire le posizioni che contano in ottica promozione.

SERIE B - 33ª GIORNATA

Domenica 5 Aprile

Ore 17:15

Frosinone-Padova 2-0

25’ Raimondo, 29’ Gelli

Ore 19:30

Palermo-Avellino 2-0

12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

Lunedì 6 Aprile

Ore 12:30

Cesena-SudTirol

Ore 15:00

Bari-Modena

Catanzaro-Monza

Mantova-Virtus Entella

Reggiana-Pescara

Venezia-Juve Stabia

Ore 17:15

Sampdoria-Empoli

Ore 19:30

Carrarese-Spezia

Classifica

Frosinone 68 (33 partite giocate)

Venezia 68 (32)

Monza 65 (32)

Palermo 64 (33)

Catanzaro 52 (31)

Modena 50 (31)

Juve Stabia 45 (32)

Cesena 43 (32)

Carrarese 39 (32)

Avellino 39 (33)

Sudtirol 38 (32)

Empoli 36 (32)

Mantova 34 (32)

Padova 34 (32)

Sampdoria 34 (32)

Virtus Entella 34 (32)

Bari 31 (32)

Spezia 30 (32)

Reggiana 30 (32)

Pescara 29 (32)