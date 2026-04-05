Avellino, Ballardini: "Atteggiamento giusto, abbiamo dato tutto. Barbera emozionante"

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, l'allenatore dell'Avellino, Davide Ballardini, ha commentato la sconfitta dei Lupi per 2-0 sul campo del Barbera. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ho visto un Avellino bello, mi è piaciuto molto per atteggiamento, spirito e generosità. Leggerezza in attacco? Abbiamo questi giocatori, contro una squadra dichiaratamente proiettata per andare in serie A, al pari di Venezia, Monza,Frosinone. Forse all'inizio potevamo servire ed accompagnare meglio gli attaccanti. Da qui alla fine dobbiamo fare grandi partite per meritare il nostro obiettivo".

SBAVATURE

"Dobbiamo essere più bravi a dare soluzioni di gioco a chi ha la palla. Mettere in conto che il compagno può anche perdere la palla e non essere troppo sbilanciati, come in occasione del primo gol del Palermo, è successo contro la Sampdoria a Genova ed è capitato anche oggi. Contro squadra così preparate si deve sbagliare il meno possibile".

ROSSO A IZZO

"Chiaramente ha pesato, ma ho visto atteggiamento e spirito giusto per affrontare al meglio il rush finale".

RITORNO AL BARBERA

"Il Barbera è uno stadio che emoziona, un ambiente che fa venire la pelle d'oca. Sono tante le cose che portano ad emozionarti e ti riportano indietro nei ricordi. Quando sei qui hai un sussulto che ti riporta al passato, un attimo di magone".

LIVELLO DELLA SERIE B

"Venezia, Palermo e Monza sono nettamente superiori, poi ci sono squadre che ambiscono a fare i playoff come Modena, Catanzaro. Mediamente un livello buono"