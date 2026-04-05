Palermo, Inzaghi: "Stiamo facendo un campionato importante, meno bene dopo il rosso"

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, l'allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha commentato il successo per 2-0 ottenuto dalla sua squadra contro l'Avellino nella serata del Barbera. Ecco le sue dichiarazioni:

STANCHEZZA

"Non direi, nelle ultime 21 gare abbiamo fatto 19 risultati utili. In un campionato normale saremmo primi o secondi. Noi dobbiamo tenere duro. La squadra ha fatto un campionato incredibile nelle ultime 21 gare. Paradossalmente, nonostante la superiorità numerica non mi è piaciuta la gestione dopo la superiorità numerica. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, anche se non basta per via delle altre squadre in avanti".

GOMIS E PALUMBO

"Sono legato ad Alfred, ha aspettato il suo momento che è arrivato oggi. Palumbo ha avvertito i crampi contro una squadra in salute che non era facile da affrontare".

FROSINONE

"Finalmente il Palermo se la va a giocare con tutti. Siamo diventati una squadrato forte. Se non si è forti non si fanno i risultati che abbiamo raggiunto. Ce la andremo a giocare e dobbiamo arrivare a Venezia senza alcun rimpianto, poi se magari arriviamo ai playoff dovranno avere timore di noi".