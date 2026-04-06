Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"

Il difensore del Torino Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.

Hai vinto il premio di migliore in campo, ma l'ha decisa Adams.

"Abitiamo vicini, ha una bambina piccola e magari il premio lo do a lei. Contano i tre punti, li abbiamo meritati. Non significa mollare, siamo una squadra forte. Con D'Aversa siamo cambiati e vediamo cosa può succedere".

D'Aversa ha detto che per salvarvi non dovete prendere gol: oggi ci siete riusciti.

"Se tu tieni lo 0-0 puoi fare gol, se è 1-0 per loro puoi non prendere punti. Grandissima partita tutti insieme, poi con pazienza abbiamo segnato. Mi dispiace per il Pisa, ma il Toro è il Toro. Non dovevamo essere così, ma poi siamo cambiati".

Per la salvezza è fatta?

"Siamo tranquilli guardando anche quello che hanno fatto gli altri, ma non molliamo e proviamo a fare più punti possibili. Il Toro non merita di essere qui".