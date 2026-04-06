Pisa, Leris: "Dobbiamo spingere fino alla fine, ci sono poche partite e teniamo duro"

L'esterno del Pisa Mehdi Leris ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A.

Pagate la minima disattenzione.

"Abbiamo un gruppo molto giovane, che sta sperimentando la Serie A. Difficilmente abbiamo l'esperienza per questo campionato e stiamo imparando che, se non teniamo l'intensità alta e non facciamo gol, alla fine lo prendiamo".

Si poteva fare di più?

"Le occasioni le abbiamo avute, come sempre. Abbiamo avuto una reazione, ma non basta. E' sempre più difficile e, se non facciamo gol, diventa pesante".

Come si vive?

"Dobbiamo spingere fino alla fine, ci sono poche partite e teniamo duro. Proviamo a fare i gol e i punti, poi vedremo cosa succede".