Padova, Ghiglione: "Serie di sconfitte inusuale, ma i tifosi sono con noi"

Il centrocampista del Padova Paolo Ghiglione parla così in conferenza stampa dopo il ko contro il Frosinone:

Come avete vissuto queste due settimane? Il gruppo come ha reagito all’esonero del mister?

"Queste due settimane sono state un po’ di adattamento perché quando si cambia allenatore si cambia modo di lavorare e si riparte tutti da 0. Il mister ha scelto la formazione di oggi in base a questi allenamenti e ha fatto le sue scelte, restano cinque partite".

La squadra sembra in un loop negativo: come si reagisce? Cosa vi hanno detto oggi i tifosi oggi dopo la partita?

"Sì, per noi questa serie di sconfitte è inusuale. I tifosi hanno detto di essere dalla nostra parte, saranno con noi fino alla fine".

Cosa si poteva fare di più oggi?

"Siamo partiti anche bene, facendo ciò che il mister ci aveva chiesto. Potevamo avere un po’ di coraggio in più. Il primo gol ce lo siamo fatti da soli e dopo cinque minuti abbiamo preso il secondo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, un peccato non aver segnato, avremmo riaperto la partita".

La solidità difensiva è il marchio di fabbrica del Padova, cosa è successo nel primo gol?

"Non l’ho ancora rivisto, non possiamo permetterci questi errori da qui alla fine".

Vi aspettavate questo Frosinone? Lo avevate studiato così? Abbiamo visto un Padova a due facce tra primo e secondo tempo.

"Sapevamo che il Frosinone fosse questo, hanno esterni di gamba e forti. Nel primo tempo è mancato un po’ di coraggio. Nel secondo, avendo meno da perdere, siamo andati più in avanti".