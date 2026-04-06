Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"
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L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.
Sei entrato nel secondo tempo e hai deciso la partita con il tuo gol.
"Gol molto importante, sia per me che per la squadra: tre punti molto pesanti. Sapevo che sarei entrato nel secondo tempo e che avrei potuto dare una mano nei minuti restanti".
Ringraziamenti a Pedersen per il tuo gol?
"Penso che abbia provato a calciare, ma è anche unod ei suoi primi assist al Torino e quindi va bene così".
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