Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con la Juve

Il futuro di Bernardo Silva sembra ormai segnato: il centrocampista portoghese è destinato a lasciare il Manchester City al termine della stagione. A confermare l’addio è stato Pep Lijnders, intervenuto in conferenza stampa al posto dello squalificato Pep Guardiola: "Ogni bella storia arriva alla fine - ha raccontato Lijnders -. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile".

Il classe 1994, tra i protagonisti degli anni d’oro dei Citizens, avrebbe già comunicato al club la volontà di cambiare aria. L’addio non sarà immediato, ma arriverà dopo gli impegni internazionali: il portoghese vuole concentrarsi sul Mondiale prima di scegliere la prossima destinazione. Una decisione presa con lucidità, per chiudere al meglio la sua esperienza inglese senza distrazioni e salutare con un ultimo contributo sul campo.

Ora si apre una fase cruciale sul mercato: Bernardo Silva, libero a parametro zero, rappresenta un’occasione rara. Diversi top club sono già alla finestra, pronti a inserirsi per assicurarsi qualità, esperienza e leadership. La Juventus, per esempio, ha già avviato i contatti col suo agente Jorge Mendes, prospettando un triennale con opzione per una quarta stagione e uno stipendio, a detta de La Gazzetta dello Sport, di almeno 7-8 milioni di euro a stagione.