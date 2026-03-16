Mantova, vietata la trasferta ai tifosi per il derby con il Modena

I tifosi del Mantova non potranno seguire la squadra nella trasferta di Modena per il derby in programma sabato prossimo. È infatti ufficiale il divieto di trasferta per i sostenitori biancorossi.

Una decisione che era già stata ipotizzata nelle scorse settimane ma che ha assunto carattere definitivo soltanto nella giornata di oggi, dopo il rinvio della valutazione da parte del Casms. A esprimersi in via definitiva è stata la Prefettura di Modena, che ha diffuso un comunicato spiegando le motivazioni alla base del provvedimento.

“Si ritiene altamente probabile che in occasione della gara in argomento – riporta il comunicato con riferimento a Modena-Mantova di sabato 21 alle 19.30 allo stadio Braglia – si possano verificare azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. In occasione dell’incontro del 1° febbraio 2025 si sono verificati violenti scontri tra gruppi di ultras. In particolare, prima dell’inizio della gara, un nutrito gruppo di tifosi del Modena ha teso un agguato al treno regionale con a bordo i sostenitori mantovani, i quali, a loro volta, dopo aver arrestato la corsa del treno azionando il freno di emergenza, sono scesi dal convoglio dando luogo a violenti scontri con i rivali. Nell’occorso è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria, che subiva forti ritardi”.