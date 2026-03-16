Carrarese, mercoledì c'è la Samp. L'appello ai tifosi: "Tutti insieme verso il nostro obiettivo"

La Carrarese lancia un appello ai tifosi in vista della delicata sfida con la Sampdoria, in programma mercoledì alle 20.00:

“Cari tifosi, mercoledì ci attende una crocevia importante per la presente stagione sportiva: a casa nostra arriverà la Sampdoria, e siamo tutti consapevoli che sarà una partita, oltreché prestigiosa, anche importante al fine di raggiungere, quanto prima, il nostro obiettivo stagionale.

La società chiede alla squadra di dare il massimo, giocando con personalità, coraggio e grinta, come sempre è stato sin qui, per risaltare, ancora una volta, quelli che da sempre, sono i tratti caratteristici del nostro dna.

Inoltre, auspica che la stessa carica e determinazione si possa osservare anche sugli spalti di uno stadio pieno, pronto a sostenere i ragazzi in campo per tutti i novanta minuti e concentrato unicamente sull’amore verso i nostri colori, senza farsi distrarre da episodi e arbitri, verso i quali, tra l’altro, ribadiamo la nostra stima, anche alla luce della designazione di livello prevista per mercoledì.

Insomma, dobbiamo essere duri come il marmo, più forti di tutti e orgogliosi più che mai di tifare la nostra amata Carrarese.”

La Società, Carrarese Calcio 1908