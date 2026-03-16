TMW Radio Roma, addio al sogno Champions League? Il commento degli opinionisti

Il ko di Como per la Roma è il decimo in campionato. Ma soprattutto mette i giallorossi dietro a Como e Juventus nella corsa all'ultimo posto Champions. E' definitivamente fuori la squadra di Gian Piero Gasperini? Ecco il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "La Roma è in affanno. C'è una rosa che va ridiscussa, giocatori in flessione, mercato che non ha inciso, tutte cose che vanno analizzate. La Roma non deve perdere lucidità, non deve rivendicare dei torti arbitrali che ci sono stati e cercare una risalita. La lotta è ancora aperta, ma negli scontri diretti è in svantaggio su Como e Juve. E questo può pesare. Ora la vedo corta come energie".

Daniele Garbo: "Il Como è una squadra allenata benissimo, si vede il grande lavoro che c'è dietro a questi successi. Io però continuo a pensare hce la Juve sia favorita, perchè ha più esperienza. I guai della Roma nascono dal pari con la Juve. Avesse vinto quella partita, parleremmo di altro. Si è rotto qualcosa nell'autostima della squadra dopo quella sfida. la spazio per recuperare c'è ma inconsciamente credo che forse pensi ad arrivare alla Champions tramite l'EL".

Massimo Bonanni: "Credo possa essere pesante dal punto di vista mentale, hai dimostrato di non riuscire a vincere un altro scontro diretto. E questo può pesare, ma per me la Roma rimarrà attaccata a questo treno. Se la lotterà fino alla fine".

Matteo Mosconi: "Per me è ancora dentro, si deciderà nelle ultime giornate. Ci sono ancora tanti scontri diretti. E' una corsa che si deciderà non all'ultima come lo scorso anno ma alla penultima".

Massimo Orlando: "Ha ancora chance Champions, però dipenderà molto dalla sfida col Bologna. Non dovesse andare bene, l'ambiente potrebbe influire molto nel proseguimento di campionato".