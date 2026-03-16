Dove canta il Gallo vi è...una promozione in Serie B. Il tecnico che ha fatto sognare il Vicenza

Era il 13 aprile del 2025, e Fabio Gallo, dopo anni senza particolari fortune calcistiche, centrava la promozione in Serie B con la Virtus Entella, che faceva suo il Girone B di Serie C a due giornate dal termine della stagione; una sorta di svolta, l'annata alla guida dei Diavoli Neri, perché l'allenatore non ha trovato solo la rivincita di una carriera, non si è solo ripetuto...si è addirittura migliorato. Perché stasera è arrivato il salto di categoria del suo Vicenza, con ben sei giornate di anticipo sulla chiusura della regular season e con un netto dominio biancorosso nel Girone A di terza serie.

A Gallo son serviti solo pochi mesi per centrare l'impresa, il suo arrivo in Veneto era stato annunciato il 26 giugno 2025, e i numeri che ha sinora registrato sono mostruosi. Due sole sconfitte stagionali per il Lane, la prima arrivata alla 27ª giornata in casa dell'Alcione (la seconda, tre turni dopo, quando il Trento è riuscito a espugnare il fortino 'Menti'), che per l'allenatore ha significato un'imbattibilità durata 58 gare, record condiviso solo con un mostro sacro come Fabio Capello. Prima del confronto con la formazione di Milano, l'ultima sconfitta patita da Gallo era da ricercare il 26 settembre 2024, quando allenava ancora l'Entella che cadeva tra le mura amiche contro il Pescara.

Ma non finisce qui: Gallo è infatti l'unico allenatore in Italia ad aver centrato per due anni la promozione dalla C alla B, e si porta nella "classifica" dei tecnici che - in generale e non consecutivamente - hanno centrato un salto di categoria. Due promozioni come lui, anche Fabio Caserta ( nel 2019 con la Juve Stabia e due anni dopo con il Perugia), Gaetano Auteri (con la Nocerina nel 2011 e dieci anni fa con il Benevento) e, più lontano nel tempo, Giampiero Ventura, che nel 1996 centrò il salto di categoria con il Lecce e l'anno dopo con il Cagliari; meglio, con 4 promozioni, hanno fatto solo Domenico Toscano - alla ricerca della quinta con il Catania -, Attilio Tesser e Piero Braglia.

Da segnalare, poi, che lo scorso anno, il 17 maggio, l'Entella vinse per la prima volta nella storia la Supercoppa Serie C; che a questo punto deve diventare il nuovo obiettivo del Vicenza.