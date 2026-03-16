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Leao e Pulisic a colloquio anche nello spogliatoio del Milan. È servito l'intervento di Allegri

Leao e Pulisic a colloquio anche nello spogliatoio del Milan. È servito l'intervento di AllegriTUTTO mercato WEB
© foto di DANIELE MASCOLO
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:09Serie A
Alessio Del Lungo

Rafael Leao si è lamentato a più riprese ieri sera dell'atteggiamento di Christian Pulisic, che a suo dire non gli ha passato il pallone più volte nel match contro la Lazio. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, nello spogliatoio il portoghese ha chiesto un chiarimento all'americano in un modo più vivace del solito. Ci è voluto l'intervento di Massimiliano Allegri per evitare che la tensione tra i due del Milan aumentasse

Mancano 9 partite al termine della stagione e il tecnico rossonero si trova a dover gestire un caso non sicuramente semplice, anche perché i due hanno giocato poco insieme e quando lo hanno fatto non hanno prodotto molto. Le caratteristiche del classe '99 sono completamente diverse da quelle dell'ex Chelsea, ma la verità è che nessuno dei due è una prima punta.

Leao a Milanello è uno aperto, sempre pronto ad aiutare i giovani e i nuovi, Pulisic invece è più chiuso, ma comunque molto tranquillo. La speranza da parte di tutti i tifosi, ma anche del club è che le cose possano rientrare e il Diavolo torni a concentrarsi sul vero obiettivo, ovvero tornare in Champions League. Lo Scudetto è un sogno che pare destinato invece a rimanere tale: gli 8 punti dall'Inter sono troppi da recuperare in 9 partite.

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