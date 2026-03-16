Dodo, gol da brasiliano vero. Terzo gol della Fiorentina allo "Zini" al 49'
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Terzo gol della Fiorentina al 49'. Nella gara più importante della stagione, la viola chiude virtualmente la sfida salvezza contro la Cremonese.Dodo ve prima del cerchio di centrocampo da Gudmundsson e preme sull'acceleratore: prima supera in dribbling prima Floriani Mussolini, poi mette a sedere Maleh prima di piazzare il sinistro di piatto che supera Audero. Primo gol in campionato per il brasiliano, secondo stagionale dopo quello al Polissya a fine agosto nei preliminari di Conference League.
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