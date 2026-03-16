TMW Radio Minelli: "Inter, era rigore su Frattesi. E sul secondo giallo Wesley a Como..."

L'ex arbitro Daniele Minelli ha parlato dei casi del weekend a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "L'episodio di Dumfries in Inter-Atalanta è quello che mi preoccupa di meno ed è giusto che sia stata lasciata la decisione di campo. Sembra esserci una mano appoggiata e poco di più. La cosa grave è l'arbitro che ha diverse partite alle spalle di Serie A che sembra voler fischiare e poi tornando indietro, mostrando insicurezza. Frattesi? Non ho nessun tipo di giustificazione, è un episodio su cui è sempre stato deciso per dare rigore. Era facile da assegnare, non capisco. Il giocatore dell'Inter arriva prima e subisce il calcio. E' un rigore evidente, non capisco il non intervento del VAR.

L'espulsione di Wesley a Como? Servirebbero immagini più chiare, sembra non esserci il contatto sotto, quindi è una doppia ammonizione che sembra non esistere. Anche la tirata di Rensch non sembra fallo. Un episodio che ha condizionato il risultato. Dalle immagini che passano per me non c'è nessun fallo, c'è una maglia appena trattenuta. L'unica modalità per intervenire dal VAR era lo scambio di persona...".