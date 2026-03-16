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L'Iran rinuncia al Mondiale? La Confederazione asiatica: "Ad oggi presenza confermata"

L'Iran rinuncia al Mondiale? La Confederazione asiatica: "Ad oggi presenza confermata"TUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 18:36Mondiali 2026
Michele Pavese

La partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026 resta avvolta nell’incertezza, ma formalmente la nazionale maschile non ha comunicato alcun ritiro alla Confederazione calcistica asiatica (AFC). Nonostante le dichiarazioni della settimana scorsa del ministro dello Sport Ahmad Donjamali, secondo cui "non ci sono i presupposti per partecipare", e del presidente Donald Trump, che aveva espresso dubbi sulla sicurezza della squadra, non è stata ufficializzata alcuna rinuncia.

"È un momento molto delicato - ha dichiarato Windsor John, segretario generale dell’AFC - alla fine spetta alla federazione decidere sulla loro partecipazione e, ad oggi, hanno confermato la presenza ai Mondiali. Sono membri della nostra federazione, vogliamo vederli giocare… speriamo risolvano i loro problemi e possano partecipare". Se l’Iran dovesse prendere parte alla competizione, prevista dall’11 giugno negli Stati Uniti, giocherebbe le tre partite del girone G tra Los Angeles e Seattle, affrontando Belgio, Egitto e Nuova Zelanda.

La situazione è ancora più complessa per la nazionale femminile. Alcune calciatrici iraniane, che avevano chiesto e ottenuto l’asilo politico in Australia dopo aver protestato contro il regime, hanno progressivamente ritirato le loro richieste e fatto ritorno in patria, probabilmente sotto pressioni del governo iraniano. Solo due atlete sono rimaste in Australia e si allenano con la squadra femminile di Brisbane. Il conflitto in Medio Oriente ha avuto ripercussioni anche su altri eventi internazionali. La seconda edizione della "Finalissima", la sfida tra Spagna e Argentina prevista in Qatar il 27 marzo, è stata cancellata. L’UEFA ha spiegato che nessuna alternativa era percorribile e che non ci sono date disponibili compatibili con gli impegni delle due nazionali. Altri eventi sportivi in Qatar, tra cui gare del Mondiale Endurance e del MotoGp, sono stati rinviati a novembre a causa del conflitto.

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