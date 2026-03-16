Il Vicenza torna in Serie B, il patron Rosso: "Regalo ai tifosi? Non vogliamo prime donne"

Il Vicenza torna in Serie B! Con la vittoria contro l'Inter U23, il Lane ha conquistato il Girone A di Serie C con sei giornate d’anticipo. Dopo il triplice fischio, ai microfoni di Sky è intervenuto il patron del Vicenza, Renzo Rosso.

"Abbiamo giocato l’uno per l’altro, il mister è stato molto bravo a mettere tutti insieme. C’è sempre stata una grande armonia. Una promessa ai tifosi? Intanto finiamo questo campionato, ho già dato disposizioni per cercare di capire cosa possiamo fare. Ho fatto una sola raccomandazione: non vogliamo prime donne, vogliamo un team rinforzato ma come quello di quest’anno, dove siamo tutti uguali e lavoriamo ogni giorno per lo stesso obiettivo".