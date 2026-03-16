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Fiorentina travolgente nella sfida salvezza: 1-4 a una Cremonese sempre più nel baratro

Fiorentina travolgente nella sfida salvezza: 1-4 a una Cremonese sempre più nel baratroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:41Serie A
Gaetano Mocciaro

Era il crocevia della stagione, la partita di questa sera dello "Zini". L'ha vinta, anzi, stravinta la Fiorentina. 1-4 contro una Cremonese che se una settimana fa poteva recriminare per le decisioni arbitrali di Lecce, questa volta non ha attenuanti. Crollando nella partita più importante. E ora la classifica si sta delineando: la Viola sale al 16° posto, a +4 proprio sui grigiorossi quando mancano 9 partite alla fine. Cremo nello sconforto, nulla è ancora deciso, col Lecce distante solo 3 punti. Ma in uno stato di crisi che dura da troppo tempo: l'ultima vittoria risale al 7 dicembre, poi 4 vittorie e 11 sconfitte, le ultime 4 consecutive. E la panchina di Davide Nicola inizia davvero a essere meno solida che mai.

La partita: Bonazzoli sfiora il gol dopo pochi minuti, poi si trascina fino al 25' e da lì cambia tutto: Parisi imbeccato da Mandragora tira da posizione defilata ma la palla finisce tra le gambe di Audero. Sette minuti più tardi Gosens verticalizza per Piccoli che taglia l'area ed elude la marcatura di Folino e Ceccherini, superando di sinistro Audero in uscita. Terzo gol in campionato per l'ex Cagliari: rotto il digiuno in A dopo due mesi.

Il secondo tempo è quello dei gol d'autore: lo 0-3 arriva al 49': Dodo riceve prima del cerchio di centrocampo da Gudmundsson e preme sull'acceleratore: prima supera in dribbling prima Floriani Mussolini, poi mette a sedere Maleh prima di piazzare il sinistro di piatto che supera Audero. Primo gol in campionato per il brasiliano, secondo stagionale dopo quello al Polissya a fine agosto nei preliminari di Conference League.

Okereke, a lungo fuori rosa e reintegrato da poco più di una settimana, entra e segna l'1-3 sfruttando un assist di Ceccherini al 57'. Da qui inizia un breve interregno grigiorosso che spinge e trova fiducia. Forcing che termina quando la Fiorentina in ripartenza cala il poker: filtrante di Gosens, doppio tacco prima di Brescianini e poi di Piccoli e destro a giro di Gudmundsson sul quale Audero non può nulla. Quinto gol in campionato per l'ex Genoa.

Unica nota negativa per la Fiorentina l'infortunio di Gosens, che sbatte sul palo ed è costretto a uscire. Situazione da valutare.

E ora? Ancora una partita da giocare, prima della pausa nazionali: la Fiorentina se la vedrà al "Franchi" contro l'Inter in una partita sulla carta difficilissima. La Cremonese andrà a Parma in una partita in cui non ha altra scelta se non quella di vincere.

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