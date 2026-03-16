Pontedera, comunicato BR Football: "Abbiamo ereditato uno scenario sportivo complicato"

Messaggio ai tifosi del Pontedera da parte della BR Football in vista di questo rush finale del campionato: "Quando la BR Football ha deciso di investire nel futuro dell’US Città di Pontedera, lo ha fatto con piena consapevolezza della storia, dell’identità e dell’importanza che questo club rappresenta per la città e per i suoi tifosi. Sapevamo di entrare in un’istituzione profondamente radicata nella comunità.

È fondamentale riconoscere con franchezza il contesto in cui questa acquisizione è avvenuta. Abbiamo ereditato uno scenario sportivo complicato, noto a tutti.

L’ingresso della BR Football nel club è avvenuto in un momento estremamente delicato della stagione, in cui le possibilità sportive di invertire la situazione erano subordinate altresì al rafforzamento dell'organico. E questo lo abbiamo fatto con convinzione.

Nulla cambierà l’impegno assunto dalla BR Football nei confronti del Pontedera. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: rafforzare il club dal punto di vista strutturale, dare stabilità all’istituzione e creare le condizioni affinché il Pontedera torni a competere con continuità.

Nel breve periodo, il nostro focus resta assolutamente chiaro: garantire che la squadra e lo staff tecnico abbiano tutte le condizioni necessarie per cercare la prossima vittoria, con dignità, lavoro e consapevolezza di ciò che tutto questo rappresenta per la comunità granata. Finché un posto nei playout sarà possibile, lotteremo per conquistarlo.

Allo stesso tempo, stiamo lavorando per costruire un progetto che vada oltre una singola stagione. Vogliamo un Pontedera solido, moderno e competitivo, capace di sognare in grande e di rappresentare con orgoglio le speranze dei suoi tifosi e della sua città e dei suoi giovani atleti.

Andiamo avanti insieme con il Pontedera.

Forza Granata. Sempre".