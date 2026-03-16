TMW Gravina: “Le società fanno sacrifici incredibili per il calcio femminile”

Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha preso la parola dal palco dell'evento Women4Football. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Siamo orgogliosi delle nostre ragazze e di tutto il movimento femminile, sono ragazze che stanno scrivendo una storia continua, sono passate dal riscatto all'affermazione e di questo ne siamo orgogliosi. Noi oggi celebriamo i sogni che sono diventati realtà, i sacrifici che sono diventati vittorie. Le devo ringraziare perché stanno aiutando la federazione ad avere un obiettivo chiaro: noi vogliamo un calcio più inclusivo, più competitivo ma soprattutto più sostenibile.

Per questo un ringraziamento speciale va a tutte le società che stanno facendo sacrifici incredibili e che hanno condiviso con noi quel riconoscimento della dignità del professionismo a queste ragazze. Lo hanno fatto accollandosi degli oneri incredibili e noi auspichiamo che possano essere condivisi, almeno parzialmente, dalle istituzioni".