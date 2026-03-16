Fantacalcio, top & flop 29ª giornata

In attesa di Cremonese - Fiorentina in programma questa sera alle 20:45, che chiude la giornata di campionato, i top e flop del 29° turno al fantacalcio.

TOP

Caracciolo: il Pisa torna a vincere e il protagonista è uno dei più inaspettati, il suo capitano che nel giro di 2 minuti in avvio del secondo tempo piazza una clamorosa doppietta con i suoi in 10 per l'allungo decisivo. Bravo chi ha avuto l'intuizione di schierarlo a dispetto del filotto negativo della squadra toscana. Fantavoto 14.

Politano: non segnava da quasi un anno in campionato e torna a farlo in un momento decisivo, dopo aver fornito a Hojlund l'assist per l'1-1. Bilancio che resta comunque negativo, proprio per lo scarso rendimento in zona bonus, vedremo se saprà incrementare il suo bottino in queste ultime 9 giornata. Fantavoto 11.5.

Simeone: partita dominante del cholito che prima la apre sfruttando l'incertezza di Suzuki e nel secondo tempo propizia l'autorete di Keita che chiude la partita. Indubbiamente è il migliore attaccante granata della stagione, l'unica pecca l'infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo diverse giornate. Fantavoto 10.5.

FLOP

Keita: stagione ottima per una delle rivelazioni del Parma, l'autogol è certo un episodio sfortunato per un giocatore che fantacalcisticamente non è enstusiasmante ma indubbiamente spicca per titolarità e affidabilità. Fantavoto 3.

Durosinmi: ennesima vittima delle provocazioni di Mina, alla fine del primo tempo cede e si fa espellere per un fallo di reazione. Aldilà di questo episodio negativo, il rendimento è comunque deludente perchè dopo il gol all'Atalanta non ha fatto più nulla deludendo chi ha puntato su di lui all'asta di riparazione. Fantavoto 4.

Obert: giocatore che sta attraversando una discreta stagione in cui, partendo in sordina, ha guadagnato titolarità e qualche bonus. La partita con il Pisa l'ha visto protagonista di qualche occasione per segnare per poi cadere in due ingenuità che l'hanno fatto espellere e che gli faranno saltare il Napoli. Rimane comunque una riserva affidabile. Fantavoto 4.