Juventus ottimista per Vlahovic. Como, Diao provoca la Roma: le top news delle 22

La scorsa settimana Pedro Neto, attaccante del Chelsea, ha spinto violentemente un raccattapalle contro il PSG. La UEFA lo ha graziato, ritenendolo colpevole di una condotta antisportiva, e lo ha dunque ammonito: la sanzione non influirà comunque sul ritorno degli ottavi di finale.

La Juventus guarda con ottimismo al futuro di Dusan Vlahovic. Sul tavolo ci sono due opzioni: un contratto annuale oppure uno biennale, con condizioni diverse in ciascun caso. Il futuro del bomber serbo potrebbe intrecciarsi con quello dell'allenatore, ma il nodo centrale resta l'ingaggio. Trovare un'intesa attorno ai 7 milioni di euro è la priorità assoluta, anche perché Kenan Yildiz rappresenta il tetto salariale che il club non intende superare nei prossimi anni. Una volta stabilita la base fissa, si lavorerà con ogni probabilità a un bonus alla firma, sul modello di quello riconosciuto al turco (circa 6 milioni spalmati su quattro stagioni, che si traducono in un incremento reale di poco più di un milione a stagione).

Il calcio argentino saluta uno dei suoi protagonisti più rappresentativi degli ultimi anni. Sergio Romero ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica all’età di 39 anni. Dopo l’ultima esperienza con l’Argentinos Juniors, il portiere ha deciso di appendere i guanti al chiodo e iniziare una nuova fase della sua carriera, che potrebbe vederlo presto in panchina come allenatore.

Assane Diao del Como ha postato delle immagini del match di ieri contro la Roma, compresa la sua esultanza dopo l'espulsione di Wesley e il suo atterramento poco prima. A molti è sembrata una simulazione e anche l'AIA ha già derubricato quello come errore. Diao, classe 2005 del Como, ha commentato così su Instagram: "È così che lo facciamo". Numerosi tifosi giallorossi hanno replicato.