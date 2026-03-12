Podcast TMW L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso

Serve tempo per spiegare lo scenario internazionale, il conflitto in Medio Oriente, il perché si intrecci con il Mondiale di calcio 2026. La rinuncia dell'Iran, i dubbi sull'Iraq, la posizione di Gianni Infantino e della FIFA, il ruolo di Donald Trump, il ripescaggio possibile e il futuro dell'Italia. Mettetevi comodi.

Ne parliamo in modo approfondito nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

L'Iran rinuncia alla partecipazione al Mondiale 2026

Le notizie di queste ore vedono una rinuncia ormai certa, a cui manca solo il crisma dell'ufficialità. Le parole del Ministro dello Sport non lasciano spazio a interpretazioni: "Zero possibilità di partecipare". E così il Gruppo G verrà riscritto: e pensare che Egitto-Iran del 26 giugno, in programma a Seattle, avrebbe dovuto essere il "Pride Match LGBTQ+". Cosa che per la cronaca aveva scatenato l'ira da parte della Federcalcio iraniana, con il presidente Mehdi Taj, che aveva definito la scelta "irrazionale" e ha sottolineando l'intenzione di opporsi all'iniziativa, avendo anche l'opposizione dell'Egitto. Guardiamo nel dettaglio le partite che erano in programma e che presumibilmente vedranno un'altra squadra al posto dell'Iran.

15 giugno, Iran - Nuova Zelanda (Seattle)

21 giugno, Belgio - Iran (Inglewood, Los Angeles)

26 giugno, Egitto - Iran (Seattle)