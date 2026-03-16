Bremer torna a vestire la maglia del Brasile dopo 2 anni: "Ho attraversato momenti molto difficili"

C'è anche Gleison Bremer nella lista dei convocati del Brasile. Il difensore della Juventus è stato infatti chiamato dal ct Carlo Ancelotti per le due amichevoli negli USA contro Francia e Croazia che anticipano il Mondiale 2026 (qui la lista completa dei convocati). Per il centrale si tratta di un ritorno con la maglia della Selecao a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, quando partecipò con il Brasile alla Copa America 2024.

“Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché stanno facendo molto bene nei loro campionati e stanno al 100% fisicamente, come Bremer in Italia”, ha detto lo stesso Ancelotti in conferenza su Bremer, che fin qui ha disputato 23 partite in tutte le competizioni, segnando 3 gol, realizzando 3 assist e indossando per quattro volte la fascia da capitano bianconera.

Questo il commento di Bremer dopo la convocazione: “È un’enorme felicità tornare nella nazionale brasiliana quasi due anni dopo. Ho attraversato momenti molto difficili, un grave infortunio al ginocchio e poi un altro intervento al menisco, ma la speranza di tornare in nazionale e lottare per un posto nella Coppa del Mondo è sempre stata lì. La nazionale è sempre stato uno dei grandi obiettivi, anche quando mancavano ancora molti giorni di recupero e tutto sembrava molto lontano. Sono stati tanti piccoli passi che insieme hanno costruito questo percorso. Onorerò questa maglia, la più grande del mondo, con tutta la mia forza, il mio impegno e la mia passione. Grazie Brasile.”