Serie A Femminile, oggi con Sassuolo-Inter si chiude la 16ª giornata
Si conclude oggi la 16ª giornata della Serie A Femminile. Chance importante per l’Inter che oggi alle 12 in casa del Sassuolo ha l’opportunità di accorciare sulla capolista Roma, ieri bloccata sull’1-1 dalla Fiorentina. Di seguito il riepilogo della giornata:
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Genoa 1-1
23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1
68' Monnecchi
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
49' Kyvag
Domenica 15 marzo
Roma-Fiorentina 1-1
43' Janogy (F), 77' Galli (R)
Lunedì 16 marzo
Ore 12.00 - Sassuolo-Inter
Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 30*, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12*, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8
* una gara in meno
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