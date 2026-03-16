Modena, Modesto: "Il Cesena è forte, il cambio in panchina rappresenta un'incognita"

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cesena. Una gara che arriva a pochi giorni dalla trasferta di Empoli e che coinciderà anche con le celebrazioni per il 115° anniversario del club biancorosso. Queste le sue parole riportate da Mantovauno.it

«Sarà una bella partita in un’atmosfera speciale perché tutti vivremo le celebrazioni per il 115° anniversario del Mantova». L’allenatore ha sottolineato come la preparazione della gara sia stata inevitabilmente condizionata dal poco tempo a disposizione dopo l’ultimo impegno di campionato e dal cambio di guida tecnica in casa Cesena.

Secondo Modesto, la novità in panchina rappresenta un fattore da tenere in grande considerazione perché rende più difficile prevedere l’atteggiamento degli avversari. «Quando l’avversaria cambia allenatore devi cercare di capire che tipo di mentalità porterà il nuovo tecnico alla squadra». Il Mantova conosce bene i singoli del Cesena, ma dovrà farsi trovare pronto anche di fronte alle possibili sorprese legate alla nuova gestione tecnica.

Il tecnico biancorosso ha spiegato che l’analisi della partita deve partire soprattutto dalle caratteristiche dei giocatori avversari. «Devi preparare la partita partendo dai singoli perché il Cesena ha giocatori importanti», ha osservato, ricordando però che la priorità resta quella di concentrarsi sul proprio gioco. Il Mantova, ha aggiunto, dovrà affrontare la gara con umiltà ma anche con la volontà di sfruttare il fattore campo e la propria identità.

Grande importanza, come spesso accade, sarà data anche al sostegno del pubblico del Martelli. «La spinta dei tifosi non è mai mancata, sia in casa sia in trasferta», ha evidenziato Modesto, ricordando la grande presenza di sostenitori anche nella recente trasferta di Empoli. Un supporto che rappresenta una spinta ulteriore in una partita che mette in palio punti pesanti.

Il calendario fitto di impegni impone inoltre una gestione attenta delle energie. Il Mantova è infatti atteso da tre partite ravvicinate prima del derby di Modena e della sosta. «In questo momento dobbiamo cercare di massimizzare», ha spiegato l’allenatore, sottolineando l’importanza di mantenere sempre alta la concentrazione sul piano mentale dopo una gara molto dispendiosa come quella disputata a Empoli. Modesto ha ribadito di avere bisogno dell’apporto di tutta la rosa, sottolineando come nel corso della stagione tutti i giocatori abbiano dato il proprio contributo dimostrando attaccamento alla causa e grande voglia di centrare l’obiettivo salvezza.

Infine uno sguardo alla possibile formazione. Il tecnico non ha escluso qualche rotazione, pur mantenendo il massimo riserbo sulle scelte. «Potrei anche schierare la stessa formazione», ha detto con una battuta, ribadendo comunque la fiducia nei suoi giocatori. Chi partirà titolare e chi entrerà a gara in corso, secondo Modesto, dovrà essere pronto a dare il proprio contributo per fare la differenza.