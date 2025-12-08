Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria"

Il Padova ha riacciuffato in extremis il Cesena, trovando il gol del pareggio al minuto 93 con una deviazione aerea di Varas su cross di Crisetig. Al termine della sfida dell'Euganeo, il tecnico dei biancoscudati Matteo Andreoletti si è così espresso in conferenza stampa, come riportato dai colleghi di TrivenetoGoal: "Questo pareggio vale come una vittoria, la paternità del gol se la ruberanno Varas e Crisetig ma quel che conta è che è arrivato un punto importantissimo contro una delle squadre più rodate e di qualità della categoria. Il Cesena è la miglior squadra della Serie B a campo aperto, prendere gol in ripartenza fa male perché sapevamo di dover stare attenti a questo: nella rosa bianconera ci sono giocatori che ti spaccano in due quando rientri, non dico che sono ingiocabili ma poco ci manca.

Noi abbiamo avuto un approccio positivo, i ragazzi hanno giocato con grande spirito e la giusta mentalità. Il portiere? Sorrentino ha giocato un'ottima gara col Pescara e oggi ho deciso di dargli continuità. Mi piacerebbe giocare con Gomez e due punte, ma in questo momento non possiamo permettercelo per un discorso di equilibrio tattico: oggi, sotto di un gol, secondo me è entrato molto bene, considerando che non gioca da due anni".