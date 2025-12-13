Padova, Andreoletti: "Tre punti fondamentali per la salvezza. Dobbiamo andare sempre a 300 all'ora"

Le parole del tecnico del Padova Matteo Andreoletti riportate da Trivenetogoal.it , al termine della sfida contro la Reggiana vinta per 2-1.

"Riconosciamo i meriti dell’avversario, possiamo fare meglio nella fase offensiva ma la squadra non cambia mai atteggiamento, e contro una grande squadra sono tre punti fondamentali per la salvezza. Per stare in partita dobbiamo andare sempre a 300 all’ora, i cambi ci hanno dato un’ottima spinta per la vittoria. La cosa che mi è piaciuto meno é stata la troppa negatività sui passaggi al contrario la squadra non è mai morta e lo abbiamo dimostrato domenica scorsa con il Cesena e oggi contro la Reggiana. Sono stato sorpreso dalla tenuta del Papu e dal primo gol in serie B di Seghetti che a campo aperto é sempre imprevedibile. Harder ottima prestazione ha un motore di categoria superiore"