Padova, Andreoletti: "Non ci culliamo sui 18 punti e la classifica. Reggiana la rivelazione"

"Arriviamo da due risultati positivi e da due buone prestazioni, abbiamo dimostrato di stare bene anche mentalmente. La partita sarà difficile perché, tolto il Frosinone, affrontiamo quella che forse è la rivelazione del campionato. Stanno andando molto forte e hanno trovato una grande solidità difensiva nelle ultime gare. Ma noi siamo nelle condizioni per fare una bella partita: dobbiamo avere equilibrio, perché anche la Reggiana, come il Cesena, abbina qualità e intensità. Dovremo essere bravi a impensierirli e difenderci con attenzione": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico del Padova Matteo Andreoletti, che ha parlato alla vigilia della sfida contro la Reggiana, valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B e in programma domani alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium'.

Il discorso si sposta quindi alla squadra: "Con la squalifica di Fusi giocherà Harder, non ho dubbi. Per quanto riguarda il portiere dobbiamo ancora decidere: abbiamo due titolari, entrambi hanno dimostrato il loro valore. Qualunque sarà la scelta, sono tranquillo: cerchiamo di abbinare le loro caratteristiche al tipo di partita. Baselli poi rientra da un problemino, Varas è appena tornato dall’infortunio e, sebbene abbia grandi qualità fisiche, va valutato. Questa settimana recuperiamo Boi e Di Maggio, ma anche lui va dosato, così come il Papu. Dobbiamo pensare più a una staffetta che a una scelta sui 90 minuti: capiremo chi partirà e chi entrerà".

La nota conclusiva va alla stagione: "Analizzare le rose lascia il tempo che trova: dobbiamo conoscere bene i nostri pregi e i nostri difetti per salvarci. Dobbiamo essere i più bravi a farlo, sapendo soffrire. Abbiamo dimostrato che, con le nostre caratteristiche, possiamo restare in partita con tutti. Se ci rimani fino alla fine, gli episodi arrivano: non è solo crederci, è evitare di andare sotto di due gol e restare sempre dentro la gara: non dobbiamo cullarci sulla classifica e sui 18 punti. Dobbiamo lavorare sulle cose meno buone".