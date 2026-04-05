Serie B, Frosinone-Padova: battesimo di fuoco per Breda. I ciociari vogliono sognare ancora

La gara fra Frosinone e Padova in programma questo pomeriggio al "Benito Stirpe" apre la 33 ^ giornata di serie BKT, si torna a giocare dopo la sosta dedicata agli spareggi per i prossimi campionati Mondiali in programma a Giugno in America centrale. Ultime sei giornate da vivere al massimo, da una parte i ciociari si giocano tutte le proprie possibilità di centrare la promozione diretta in serie A. Appaiati al secondo posto a 65 punti insieme al Monza a tre lunghezze dalla capolista Venezia con un margine di vantaggio sul Palermo prossimo avversario allo "Stirpe" venerdì prossimo. Dall'altra c'è una squadra come quella veneta che ha appena cambiato guida tecnica, classica sterzata per attenuare il più possibile gli effetti di una vera e propria emorragia di sconfitte: contro il Palermo la quarta consecutiva è costata al posto al tecnico della promozione Matteo Andreoletti, al suo posto Roberto Breda avrà il compito di guidare la formazione biancoscudata fuori dalla zona playout. Dirige il confronto Nicolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Il IV ufficiale Ciro Aldi di Lanciano, al Var Luigi Nasca di Bari, Avar Francesco Forneau di Roma.

Come arriva il Frosinone - Massimiliano Alvini dovrebbe recuperare Raimondo al cento dell’attacco mentre rimane in dubbio la presenza di Cittadini. Nel consueto 4-2-3-1 davanti a Palmisani agiranno Antony Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia in ballottaggio con Corrado. In mezzo al campo Cichella al fianco di Calò mentre Francesco Gelli sostituirà lo squalificato Koutsoupias con Ghedjemis e Kvernadze sicuri del posto

Come arriva il Padova - Sull’altra sponda esordio in panchina di Roberto Breda chiamato in sostituzione dell’esonerato Matteo Andreoletti. Non sono stati convocati, oltre al Papu Gomez per il quale la stagione è finita anticipatamente, ovvero Barreca, Silva e Caprari. Dubbi in tutti i reparti oltre al modulo che dovrebbe essere il 3-4-2-1. Si giocano il posto il portieri Sorrentino e Fortin, Sgarbi è recuperato quindi potrebbe completare il reparto difensivo con Belli e Perrotta. Capelli e Ghiglione sulle fasce affiancati da Fusi ed Harder con Varas e Di Mariano in appoggio a Lasagna.