Anche il Liverpool piomba su Palestra: interesse concreto e sfida alle altre di Premier

Il nome di Marco Palestra sta scalando rapidamente le gerarchie del mercato internazionale. L'esterno della Nazionale, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari, è finito nel mirino del Liverpool, che avrebbe avviato “seri preparativi” per portarlo in Premier League nella prossima estate. A scriverlo è il portale inglese CaughtOffside.

Classe 2005, Palestra ha convinto per rendimento e prospettive, mostrando versatilità e continuità nonostante la giovane età. I Reds lo considerano una soluzione concreta per rinforzare la fascia destra, soprattutto alla luce dei problemi fisici che hanno limitato Jeremie Frimpong e Conor Bradley nel corso della stagione. Il suo contributo offensivo, con cinque partecipazioni dirette al gol, ne aumenta ulteriormente l’appeal.



La valutazione dell’Atalanta si aggira intorno ai 45 milioni di euro, cifra importante ma ritenuta sostenibile dal Liverpool, che appare il club più forte dal punto di vista economico. Tuttavia, la concorrenza non manca: Inter, Juventus e Tottenham seguono da vicino la situazione. I nerazzurri, dopo aver rinviato l’assalto a gennaio, starebbero preparando un’offerta da circa 35 milioni.

Anche in Inghilterra l’interesse è diffuso, con Tottenham e Newcastle che hanno monitorato il giocatore più volte. Nonostante ciò, il Liverpool resta in pole per tempismo e capacità d’investimento. Il futuro di Palestra sembra ormai destinato a un salto di livello: la prossima estate potrebbe segnare il passaggio definitivo verso un grande palcoscenico europeo.