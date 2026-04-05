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Mantova, Modesto: "Con l'Entella spareggio salvezza. Fondamentale la spinta del pubblico"

Mantova, Modesto: "Con l'Entella spareggio salvezza. Fondamentale la spinta del pubblico"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
ieri alle 12:34Serie B
Tommaso Maschio

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro la Virtus Entella, un vero e proprio scontro salvezza in cui i tre punti hanno un peso specifico importante: "Abbiamo lavorato nel modo giusto durante questa pausa e poi da inizio settimana ci siamo focalizzati sui liguri. Sappiamo bene che è uno spareggio salvezza e sarà una gara molto importante per noi, ma la giochiamo in casa e la spinta del nostro pubblico sarà fondamentale. C'è grande voglia nel gruppo per fare un risultato".

Modesto poi si concentra sull'avversario come riporta Tuttomantova.it: "Dobbiamo avere rispetto di tutti. La Virtus Entella ha qualità ed è allenata molto bene, verrà qui per giocarsela. Sarà una partita insidiosa, ricca di tensioni e momenti delicati, siamo nelle ultime giornate di campionato e la posta in palio è alta. Fisicamente e mentalmente stiamo bene e ci vorrà la massima attenzione". 

Infine uno sguardo alla classifica con la possibilità di allontanare la zona rossa visti i tanti scontri diretti in programma: "In Serie B non c'è mai nulla di definitivo, ma è una possibilità che dobbiamo considerare. Però la concentrazione deve essere solo su noi stessi. - conclude Modesto - La formazione? Ci saranno tante assenze, tra infortuni e squalifiche, ma ho piena fiducia di chi scenderà in campo".

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