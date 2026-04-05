Mantova, Modesto: "Con l'Entella spareggio salvezza. Fondamentale la spinta del pubblico"

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro la Virtus Entella, un vero e proprio scontro salvezza in cui i tre punti hanno un peso specifico importante: "Abbiamo lavorato nel modo giusto durante questa pausa e poi da inizio settimana ci siamo focalizzati sui liguri. Sappiamo bene che è uno spareggio salvezza e sarà una gara molto importante per noi, ma la giochiamo in casa e la spinta del nostro pubblico sarà fondamentale. C'è grande voglia nel gruppo per fare un risultato".

Modesto poi si concentra sull'avversario come riporta Tuttomantova.it: "Dobbiamo avere rispetto di tutti. La Virtus Entella ha qualità ed è allenata molto bene, verrà qui per giocarsela. Sarà una partita insidiosa, ricca di tensioni e momenti delicati, siamo nelle ultime giornate di campionato e la posta in palio è alta. Fisicamente e mentalmente stiamo bene e ci vorrà la massima attenzione".

Infine uno sguardo alla classifica con la possibilità di allontanare la zona rossa visti i tanti scontri diretti in programma: "In Serie B non c'è mai nulla di definitivo, ma è una possibilità che dobbiamo considerare. Però la concentrazione deve essere solo su noi stessi. - conclude Modesto - La formazione? Ci saranno tante assenze, tra infortuni e squalifiche, ma ho piena fiducia di chi scenderà in campo".