Palermo, D'Angelo: "Sapere il risultato del Frosinone non incide. Attenzione all'Avellino"

Intervenuto al posto del febbricitante Pippo Inzaghi in conferenza stampa, il vice allenatore del Palermo Maurizio D’Angelo ha parlato della sfida di questa sera contro l’Avellino sottolineando le difficoltà che i rosanero potrebbero incontrare: “Affrontiamo una squadra in forma e servirà grande attenzione. Ci aspettano sei finali da giocare a testa bassa e pedalando, la sosta è stata utile per smaltire un po’ di scorie e rigenerare i ragazzi. - prosegue D’Angelo - Johnsen è da valutare nella rifinitura. Pohjanpalo e Joronen hanno affrontato un viaggio intercontinentale lungo, ma sono al 100%”.

Spazio poi ancora all’Avellino: “Ha lo spirito giusto e verrà qui a fare la sua partita, fa della densità in mezzo al campo la propria forza e abbiamo lavorato su questo. Ci attende una partita difficile e i dettagli faranno la differenza”.

Spazio poi al calendario con il Frosinone che scenderà in campo prima dei rosanero: “Sapere il risultato del Frosinone incide poco, dobbiamo ottenere il massimo dalle nostre partite e alimentare le nostre speranze di promozione partita dopo partita. - conclude D’Angelo come si legge su Stadionews.it- Una squadra che in 10 per 70 minuti vince una gara come quella di Padova, manda un segnale forte. Allenamento a porte aperte? Abbiamo un rapporto particolare con i nostri tifosi. È bello vederli applaudire dopo le sconfitte”.