Apprensione per Lucescu: l'allenatore viene spostato in terapia intensiva. Condizioni stabili

Cresce l’apprensione per le condizioni di Mircea Lucescu, ricoverato da alcuni giorni all’Ospedale Universitario di Bucarest dopo un infarto. Le ultime notizie arrivate dalla Romania parlano di un peggioramento del quadro clinico, che ha reso necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Dopo un iniziale decorso considerato positivo in seguito all’intervento e all’impianto di un defibrillatore, la situazione si è complicata nelle ultime ore. Come riportato dal comunicato del centro medico: “Sabato sera il paziente ha nuovamente presentato importanti aritmie cardiache, trattate immediatamente. La domenica sera le aritmie si sono aggravate e hanno smesso di rispondere al trattamento”. Da qui la decisione di trasferirlo in Unità di Terapia Intensiva per un monitoraggio più stretto. Il documento precisa inoltre: “Il paziente ha subito un infarto acuto ed è stato trattato secondo i protocolli standard. Le sue condizioni sono attualmente stabili e sotto stretta osservazione”.

Una settimana fa Lucescu era stato ricoverato dopo un malore durante il ritiro della Romania, poche ore dopo le dimissioni da commissario tecnico in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali. Se inizialmente si ipotizzava una dimissione a breve, ora il quadro è cambiato. La situazione resta delicata e sotto controllo costante, mentre il mondo del calcio segue con grande preoccupazione l’evolversi delle condizioni del tecnico ottantenne.