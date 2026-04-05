Serie B, Palermo-Avellino: grande sfida tra i bomber Pojhanpalo e Biasci

Da un lato il Palermo a caccia di punti utili ad alimentare il sogno promozione diretta. Dall'altro un Avellino che si trova tra color che son sospesi, visto che i playoff non sono molto distanti, ma bisognerà anzitutto guardarsi alle spalle per evitare sgradite sorprese dopo la pesante sconfitta pre sosta sul campo della Sampdoria. In un Barbera popolato da 23mila spettatori malgrado il giorno di festa si affronteranno due squadre con filosofie di gioco diverse: la qualità dei ragazzi di Inzaghi contro la concretezza e la fisicità dei biancoverdi di Ballardini. Arbitrerà il signor Crezzini di Siena.

COME ARRIVA IL PALERMO

Inzaghi non cambia modulo e ripartirà dal 3-4-2-1, con una squadra decisamente a trazione anteriore. Magnani, Bani e Ceccaroni formeranno il terzetto difensivo forse più forte della categoria, con Augello e Pierozzi liberi di spingere sulle fasce e di partecipare attivamente all'azione. Palumbo e Jhonsen agiranno alle spalle di bomber Pojhanpalo, con Le Douaron inizialmente in panchina e pronto a dare il proprio contributo nella ripresa come accaduto nelle settimane precedenti seppur con risultati altalenanti. Tandem in mediana formato da Ranocchia e Segre. Squalificato Rui Modesto dopo l'espulsione rimediata a Padova.

COME ARRIVA L'AVELLINO

Problema muscolare per Reale che dovrà seguire un percorso personalizzato con la speranza di rientrare in campo entro 2-3 settimane. Out anche D'Andrea, Favilli e Sgarbi per scelta tecnica. 4-3-1-2 per Ballardini, con Biasci certo del posto in avanti e il classico ballottaggio tra Tutino - favorito - e Patierno per il ruolo di seconda punta. Nessun dubbio in mediana, con Palmiero, Palumbo, Sounas e Besaggio che stanno fornendo ampie garanzie. In difesa tante scelte per il trainer biancoverde. Izzo e Simic, per carisma, esperienza e personalità, sono imprescindibili quando si gioca in uno stadio così caldo e contro avversari che hanno calcato palcoscenici di categoria superiore. Cancellotti e Sala dovrebbero invece essere i terzini, con il recuperato Daffara tra i pali.