Cosenza, Buscè: "Vittoria strameritata, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione"

Dopo il successo contro il Foggia, il tecnico del Cosenza Antonio Buscé ha parlato in conferenza stampa: "Dovevamo portare a casa il risultato pieno e lo abbiamo fatto, è una vittoria strameritata - riporta CosenzaChannel -. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni perché basta un episodio per buttare tutto. Siamo alla 35esima partita, inizia il caldo e un po' di lucidità può venire meno: dobbiamo essere meno frenetici e più concreti sotto porta. Ci succede poche volte di vincere con un solo tiro, quindi dobbiamo migliorare nella finalizzazione.

Abbiamo fatto un altro passo avanti, ma serve grande umiltà: tutte le partite da qui alla fine saranno di questo tipo, se non peggiori, e dovremo avere la voglia di soffrire e di essere partecipi. Chi deve salvarsi ha l'acqua alla gola e tira fuori qualcosa in più: il nostro obiettivo deve essere sempre superiore al loro. A tratti abbiamo sofferto, ma alla fine il nostro portiere è stato impegnato poco e la difesa si è comportata bene su palloni difficili.

La partita di Florenzi è l'emblema della mentalità di questa squadra, ha fatto su e giù per tutta la fascia dimostrando grande disponibilità. Ciotti? E' un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare, può giocare in più ruoli e ha sempre quei gol nelle gambe perché è propenso all'attacco. Non abbiamo il bomber da dieci gol, ma tanti giocatori che possono andare a segno: questa è la nostra forza".